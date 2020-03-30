Саратов, , 16:11 — REGNUM Как сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Саратовской области, со ссылкой на региональный минздрав, на 30 марта, 1 514 человек снято с медицинского наблюдения. Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией — четыре. Под медицинским наблюдением остается 3 348 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта, в Саратовской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Все заразившиеся недавно прибыли из зарубежных поездок. Подчеркивается, что все они были в режиме самоизоляции, а симптомы заражения были выявлены в ходе планового осмотра. Члены семей и контактные лица инфицированных находятся под медицинским наблюдением.

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