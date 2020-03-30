Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростовской области подсчитали число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), готовых к вспышке коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 30 марта.

В донских лечебных учреждениях к приёму больных COVID-19 готово 653 аппарата ИВЛ. Наряду с этим решается вопрос об увеличении числа медоборудования.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону заявили о готовности к работе 246 аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом ранее были приведены другие данные, согласно которым к увеличению числа заражённых коронавирусом готово 272 аппарата ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти закупят маски на 7 млн рублей