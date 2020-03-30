Москва, , 16:08 — REGNUM Решение властей Москвы о назначении компенсационной выплаты безработным — своевременная и необходимая мера, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина, комментируя ежемесячные выплаты москвичам, потерявшим из-за коронавируса работу.

«Уже существующая ситуация с сокращениями рабочих мест с большой долей вероятности сохранит неблагоприятную тенденцию.

В условиях серьезного кризиса, в котором оказался мир в результате пандемии короновирусной инфекции, правительства практически всех стран озабочены мерами социальной и экономической поддержки как населения, так и экономики в целом.

Несомненно, эта мера должна стать началом комплексной системы социальной поддержки в сложившихся условиях. Пристального внимания и принятия соответствующих решений требует и большая кредитная нагрузка, которая лежит на населении страны .

Кроме того, принимаемые меры не должны ограничиваться столичным регионом, региональные власти всех субъектов при поддержке федерального центра. Они также должны проводить усиленную социальную политику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, безработным москвичам, потерявших работу из-за коронавируса, в качестве материальной помощи будут выплачивать 19,5 тыс. руб. в месяц.

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