Уфа, , 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова. Об этом 30 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, подвиг героя-фронтовика на протяжении долгих лет не был оценен по достоинству, так как обстоятельства его гибели были неизвестны, а согласно регламенту — они должны быть установлены.

Радий Хабиров отметил, многие граждане сразу после окончания Великой Отечественной войны начали обращаться в различные инстанции с просьбой оценить подвиг генерала. А в 1958 году представление написал сам Семён Буденный. Но из-за невыполнимых требований все обращения оставались без удовлетворения.

По словам Радий Хабирова, сегодня президент России восстановил историческую справедливость. Ведь имя легендарного комдива Миннигали Шаймуратова знакомо всем с детства.

«Его биография невероятна. Столько Героев Советского Союза, как в дивизии генерала Шаймуратова, было всего в двух воинских подразделениях на всю армию СССР», — сообщил глава Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что всадники 112-й Башкирской кавалерийской дивизии наводили ужас на фашистко-немецких захватчиков, в том числе, и в их последнем походе. А сам генерал мог бы остаться жив, если бы отступил вместе с группой, которая ушла спасать знамя дивизии.

«Но он предпочёл принять последний бой и верную смерть вместе со своими основными силами», — сказал глава региона.

По словам Радия Хабирова, в том, что президент России подписал указ сегодня есть что-то символичное, так как это сделано в годы новых испытаний для всего человечества. Нужно объединиться вокруг нашей истории и быть достойными потомками тех великих героев.

«Потомки Салавата отступать не умеют», — говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века», — в заключении сообщил Радий Хабиров.

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