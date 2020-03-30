Ставрополь, , 16:03 — REGNUM Директора одного из предприятий Екатеринбурга будут судить на Ставрополье за попытку обмануть работников учреждения культуры краевой столицы на десятки миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в покушении на причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе МВД России по региону.

Фигурант дела является руководителем екатеринбургской компании, которая занимается поставками сценического мультимедийного оборудования. По данным следствия, он принял участие в аукционе одного из учреждений культуры в Ставрополе, но указал недостоверную информацию о стране-производителе продукции.

Возглавляемая им организация в итоге стала победителем электронного аукциона и заключила контракт на 70 млн рублей. Однако при осмотре товара заказчик заметил, что оборудование изготовлено в одной из восточноазиатских стран, а не в России, как было указано в документации поставщика. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Ставрополя.