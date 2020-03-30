Москва, , 16:11 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал протирать руль и поворотники в машинах антисептиком для дезинфекции в связи с распространением нового коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано 30 марта в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Оставайтесь, пожалуйста, дома. Но если иногда приходится пользоваться машиной, не забывайте проводить в ней дезинфекцию», — говорится в сообщении. Необходимо протирать антисептиком руль, поворотники, а также рычаг коробки передач, дверные ручки и любые другие поверхности, которых вы часто касаетесь. Особенно актуально это для тех, кто пользуется каршерингом.

Напомним, в Москве и Московской области из-за распространения нового коронавируса выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.