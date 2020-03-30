Кемерово, , 16:00 — REGNUM В Кузбассе в ходе рейдов полицейские и специалисты Роспотребнадзора и Минздрава выявили 63 нарушения режима изоляции, введённого из-за коронавируса Полицейские составили 11 протоколов, ещё четыре протокола — специалисты Роспотребнадзора, по остальным фактам проводятся проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Так, в Новокузнецке участковый установил, что 32-летний местный житель, вернувшийся из Таиланда, дважды нарушил режим изоляции. В отношении мужчины составлены два протокола по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». Санкции — предупреждение или административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

В управлении уточнили, что проверки идут ежедневно. Задействованные в рейдах полицейские обеспечены средствами защиты.