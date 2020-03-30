Иркутск, , 15:55 — REGNUM Жителям Иркутской области стоит позаботится о себе и своих близких и по возможности не выходить без особой необходимости на улицу. С таким призывом сегодня, 30 марта, к гражданам обратился врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

«Ещё раз призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких», — подчеркнул глава региона.

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«Прошу вас быть ответственными и соблюдать меры предосторожности, — написал Кобзев в Instagram. — Оставайтесь дома. Ограничьте контакты с людьми».

Он также обратился к чиновникам и сотрудникам оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Приангарья с просьбой «работать на упреждение» и «обеспечить соблюдение мер безопасности согражданами».

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Добавим, что, по данным исполняющей обязанности министра труда и занятости Иркутской области Натальи Воронцовой, на удаленную работу в регионе перешли 2904 человека. На предприятиях и организациях введён режим неполного рабочего времени для 230 работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Иркутске был подтверждён первый случай COVID-19 в городе. На следующий день стало известно о втором заразившемся. Коронавирус подтвердился у жителя Иркутска, недавно вернувшегося из Испании.