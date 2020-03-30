Марнеули, , 15:59 — REGNUM Более 80 тыс. человек в Марнеули (Грузия) были обследованы после введения карантина для предотвращения распространения коронавируса в стране. Об этом 30 марта рассказал журналиста депутат грузинского парламента по данному мажоритарному округу Тамаз Навериани, сообщает Общественное телевидение.

«В муниципалитете Марнеули по сегодня 83 000 человек прошли термоскрининг, проверка граждан проходит и сейчас», — рассказал народный избранник. Он отметил, что инфицированных коронавирусом найдено не было. Депутат также сообщил, что обстановка в городе контролируется.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в Марнеули обнаружили заразившуюся женщину, которая не была за границей, то в этом городе и соседнем Болниси был введен карантин. На такие меры власти пошли, так как женщина участвовала в массовом мероприятии, на котором были жители обоих населенных пунктов.

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