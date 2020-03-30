Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 15:54 — REGNUM
Далеко не во всех регионах страны следует использовать именно московский опыт противодействия распространению коронавирусу, логика должна быть такой: чем крупнее населенный пункт, тем строже в нем должен быть карантин, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 марта, политолог Владимир Васильев, комментируя решения мэрии Москвы и рекомендации правительства России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые ограничительные меры, введенные с 30 марта в Москве и Подмосковье, обсуждались с правительством, а также рекомендовал властям других регионов страны принять решения, аналогичные московским и подмосковным. В некоторых регионах такие решения уже приняты.