Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM

Далеко не во всех регионах страны следует использовать именно московский опыт противодействия распространению коронавирусу, логика должна быть такой: чем крупнее населенный пункт, тем строже в нем должен быть карантин, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 марта, политолог Владимир Васильев, комментируя решения мэрии Москвы и рекомендации правительства России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новые ограничительные меры, введенные с 30 марта в Москве и Подмосковье, обсуждались с правительством, а также рекомендовал властям других регионов страны принять решения, аналогичные московским и подмосковным. В некоторых регионах такие решения уже приняты.

« Главный аспект этой ситуации — юридический. Рекомендации Собянина хороши и верны именно как рекомендации. Но как поступать с нарушителями? Ясная законодательная база отсутствует. Будет резко усилена нагрузка на правоохранительные и судебные органы, и можем ли мы предполагать, что контроль будет эффективным?