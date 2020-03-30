Улан-Удэ, 30 марта 2020, 15:53 — REGNUM У властей нет задачи губить бизнес в рамках борьбы с распространением коронавируса. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, нерабочая неделя необходима врачам для определения всех контактных лиц и всех возможных рисков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
«По прибывшим из-за границы отработано, они все учтены, и за эту неделю необходимо успеть охватить всех прибывших из Москвы. Определить полный перечень с фамилиями и адресами и с каждым провести необходимую работу», — отметил он.
Напомним, к настоящему времени на территории республики подтверждены уже 13 случаев заражения новой инфекцией. Ещё у пятерых диагноз подтверждён предварительно. В их числе — пациентка в Баргузинском районе.
Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, многие предприятия на территории республики проигнорировали указ президента Владимира Путина и продолжили работать, «для вида закрыв двери». При этом на самоизоляцию не отпускают даже работников предпенсионного возраста.
Читайте также:
Ещё пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Бурятии
Первый пациент с подозрением на коронавирус появился в районе Бурятии