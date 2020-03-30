Москва, , 15:52 — REGNUM Правительство России должно было закрыть сообщение с внешним миром, ввести карантин в крупнейших городах РФ и ограничить передвижение граждан ещё месяц назад, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, нерадостные прогнозы сбываются: на фоне экспоненциального роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы и Московской области вынуждены экстренно вводить карантин. Очевидно, что момент упущен, в России уже эпидемия: количество заболевших превысило 1540 человек, свыше 185 тыс. под постоянным мониторингом врачей с подозрением на COVID-19, — написал Жуковский. — Федеральные власти должны были закрыть сообщение с внешним миром, ввести карантин в крупнейших городах России и ограничить передвижение граждан ещё месяц назад (в конце февраля), когда уже было понятно, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля и начинается глобальная пандемия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, с каждым днём в Москве будет ужесточаться контроль за соблюдением карантина.