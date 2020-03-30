Симферополь, , 15:55 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму 214 пациентов сдали анализы на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Сделаны анализы на коронавирус 214 пациентов. Все результаты отрицательные. Кроме того, поступают звонки от лиц, прибывших из неблагополучных стран. Они прилетают на территорию Крыма, говорят, что уходят на самоизоляцию и сообщают свои координаты фактического места нахождения», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным под наблюдением медиков в республике остаются почти три тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Симферополя: все водители маршруток обеспечены масками