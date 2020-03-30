Симферополь, 30 марта 2020, 15:55 — REGNUM За минувшие сутки в Крыму 214 пациентов сдали анализы на коронавирус, все результаты оказались отрицательными. Об этом 30 марта на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным под наблюдением медиков в республике остаются почти три тысячи человек.
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