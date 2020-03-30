Ижевск, , 15:49 — REGNUM В Удмуртии с 26 по 29 марта сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 981 прибывшего ранее из-за границы жителя республики на предмет соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает республиканское управление МВД.

По данным ведомства, 371 человек не находились или вообще не проживают по адресу, указанному в документах о прибытии на территорию России.

Штраф за нарушение карантинного режима составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Сейчас правоохранители разыскивают нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве и Московской областибыл введен режим самоизоляции для всех граждан. Аналогичные ограничения стали действовать в Чечне, а также Калининградской и Мурманской областях. Аналогичные меры готовятся принять в Рязанской и Саратовской областях.