Симферополь, 30 марта 2020, 15:50 — REGNUM Работники общественного транспорта в Симферополе обеспечены всеми средствами защиты и ежедневно проходят плановый медосмотр. Об этом 30 марта заявила журналистам начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.
Как сообщало ИА REGNUM, в крымской столице на время нерабочих дней вдвое сократили количество автобусов и троллейбусов.
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