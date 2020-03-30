Симферополь, , 15:50 — REGNUM Работники общественного транспорта в Симферополе обеспечены всеми средствами защиты и ежедневно проходят плановый медосмотр. Об этом 30 марта заявила журналистам начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Каждый день проводится плановый медицинский осмотр сотрудников, которые выходят на линию. Помимо стандартной процедуры осмотра, им обязательно измеряют температуру. Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками для обработки рук, а также дезинфицирующими салфетками», — заверила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в крымской столице на время нерабочих дней вдвое сократили количество автобусов и троллейбусов.

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