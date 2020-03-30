Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM Администрация Екатеринбурга вообще не планировала закрывать городское метро. Об этом заявила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян корреспонденту ИА REGNUM.

«Такой вопрос даже не обсуждался. Мы опровергаем данные слухи», — сказала специалист.

Ранее информацию о возможном закрытии метро распространило одно из городских СМИ.

«Мы в ежедневном режиме сталкиваемся с распространением ложных сведений. В основном, они публикуются в социальных сетях. К сожалению, в СМИ тоже ведутся на эти фейки и начинают их цитировать», — добавлила Мкртчян.

Пресс-секретарь призвала журналистов перепроверять информацию и помнить, что в законодательстве предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 24 случая заражения новым коронавирусом. Здоровье одной из пациенток вызывает особые опасения у врачей — больную уже подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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