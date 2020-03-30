Вильнюс, , 15:47 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 30 марта, во время своей ежедневной пресс-конференции о ситуации с распространением коронавирусной инфекции рассказал, что в Литве появились признаки, которые с осторожным оптимизмом можно расценивать, как улучшение ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть признаки, что кривая вируса становится более плоской. (…) Это можно расценивать, как оправдывающее действие карантина. (…) Это очень осторожная оценка, не хотелось бы наговорить. Инфекция — тяжело прогнозируемая вещь», — сказал Верига.

В Литве в действительности за последние пять дней количество новых диагностированных случаев не превышает 70 в сутки. 25 марта — 65 случаев, 26 марта 25 случаев, 27 марта 59 случаев, 28 марта 36 случаев, 29 марта 66 случаев. До этого кривая заболеваемости в Литве только росла. От 44 случаев 22 марта, к 65 случаев 25 марта. В любом случае о геометрической прогрессии заболеваемости в Литве говорить не приходится. При том, что ранее в Литве в сутки проводили по 100 тестов, а после получения реагентов и быстрых тестов, в настоящий момент анализы проводят в десять раз больше.

Впрочем, в Литву продолжают возвращаться застрявшие за рубежом граждане страны, однако их сразу помещают под карантин.

К 30 марта в Литве было диагностировано 484 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, семь человек скончалось.