Париж, , 15:46 — REGNUM Руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что уровень смертности во Франции вырос на 9% из-за коронавируса, сообщает Le Figaro.

По его словам, на национальном уровне наблюдаемое число смертей во Франции становится значительно больше, чем ожидалось.

Издание отмечает, что уровень смертности больше всего вырос в следующих департаментах Франции: Майотта (+40%), Верхний Рейн (+38%), Корсика (+31%), Уаз (+14%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр подтвердил, что нет риска нехватки продовольствия в стране.

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