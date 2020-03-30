Волгоград, , 15:45 — REGNUM 54 человека находятся в больницах Волгоградской области с подозрением на коронавирусную инфекцию. В лабораториях обследовано на коронавирус порядка двух тысяч человек, сообщили 30 марта в региональном оперативном штабе.

Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому находятся 2653 человека. В больницах лежат 44 взрослых и 10 детей. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе пока не зарегистрировано.

Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 2936 человек. Обследованы и здоровы 427 человек.