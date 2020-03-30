Брянск, , 15:35 — REGNUM Режим самоизоляции ввели на территории Брянска с 30 марта. Об этом журналистам рассказал губернатор Александр Богомаз.

Карантин на территории города ввели на ближайшие две недели. Связано это с тем, что все заболевшие коронавирусной инфекцией — а это три подтверждённых анализа — выявлены в Брянске. Ещё четыре человека находятся под подозрением: они контактировали с заболевшими, медики ожидают результатов тестов.

«Все, кто прибывает на территорию, берутся на учёт, им выписывают предостережение. Ситуацию нам надо всем пережить, и от ответственности каждого зависит общий успех», — сказал глава региона.

По данным властей, на самоизоляции сейчас находятся 1853 человека.