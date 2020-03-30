Брянск, 30 марта 2020, 15:35 — REGNUM Режим самоизоляции ввели на территории Брянска с 30 марта. Об этом журналистам рассказал губернатор Александр Богомаз.
Карантин на территории города ввели на ближайшие две недели. Связано это с тем, что все заболевшие коронавирусной инфекцией — а это три подтверждённых анализа — выявлены в Брянске. Ещё четыре человека находятся под подозрением: они контактировали с заболевшими, медики ожидают результатов тестов.
По данным властей, на самоизоляции сейчас находятся 1853 человека.