Токио, , 15:33 — REGNUM Square Enix отправила ремейк игры Final Fantasy VII в магазины раньше, чем планировалось. Теперь многие геймеры смогут получить его до официального релиза, сообщается 30 марта на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1244538864263364608

Таким образом, компания хотела избежать возможных задержек, связанных с пандемией коронавируса. Представители Square Enix призвали игроков, которые получат «раннюю» версию игры, не публиковать в сети спойлеры.

Напомним, релиз Final Fantasy VII Remake ожидается 10 апреля 2020 года. Игра будет выходить в нескольких частях, поделённых на сюжетные эпизоды.

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