Ташкент, , 15:28 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили 30 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Общее число случаев достигло 149. Отмечается, что инфекция обнаружена у двух женщин в Андижанской области, мужчины в Ферганской области и еще одного жителя Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Ташкенте ужесточили карантин. Водителям запретили пользоваться личными автомобилями. Транспортом имеют право пользоваться только службы, обеспечивающие снабжение и безопасность в городе.

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