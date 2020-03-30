Москва, , 15:28 — REGNUM Время работы молочно-раздаточных пунктов в Москве будет продлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения столицы 30 марта.

В пресс-службе департамента заявили, что молочно-раздаточные пункты являются важными социальными объектами, они не будут закрываться и продолжат свою работу. При этом предпринят ряд дополнительных мер, которые позволят избежать скопления горожан при получении продуктов питания.

«В частности, на несколько часов будет увеличено время их работы, нанесена специальная разметка, способствующая соблюдению дистанции между людьми. Прорабатываются дополнительные механизмы, призванные облегчить и ускорить процесс выдачи и получения продуктов питания», — отметили в пресс-службе.

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