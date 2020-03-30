Вроцлав, Польша, , 15:17 — REGNUM Авторы Last Oasis решили отключить серверы своего проекта спустя всего три дня после официального релиза. Об этом сообщалось 29 марта на странице игры в Steam.

Как оказалось, многие пользователи испытывают проблемы с подключением к серверам игры. Поэтому разработчики проекта решили отключить их на неделю, чтобы найти подходящее решение.

Напомним, Last Oasis — это массовая многопользовательская игра, посвящённая выживанию в постапокалиптическом мире будущего. В ней геймеры перемещаются на огромных самоходных кораблях и пытаются заполучить необходимые припасы.

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