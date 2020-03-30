Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Фонд «Открытое общество» направит 1 миллион евро в борьбу с пандемией нового типа коронавируса в Будапеште. Об этом сегодня, 30 марта, заявил его основатель. 89-летний финансист Джордж Сорос.

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«Пандемия COVID-19 не знает границ, ни между странами, ни между общинами, ни между религиями, ни между людьми, — говорится в заявлении Сороса, которое приводит агентство Reuters. — Любой может заразиться, но некоторые из нас более уязвимы, чем другие».

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Миллиардер напомнил, что он родился в Будапеште в разгар Великой Депрессии, всего через десять лет после того, как испанский грипп убил тысячи человек в Будапеште. Кроме того, он пережил Вторую мировую войну.

«Я помню, каково это жить в экстремальных условиях», — добавил Сорос.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последним данным, в Венгрии выявлено 447 случаев заражения, 15 человек скончались, 32 выздоровели.