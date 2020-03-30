Калуга, , 15:55 — REGNUM В Калуге значительно снизилась активность гриппа и ОРВИ. За минувшую неделю в городе было зарегистрировано 3243 случая ОРВИ (предыдущая неделя — 4049) и 15 случаев гриппа (предыдущая неделя — 30). Показатель заболеваемости в среднем снизился на 20,1% и остался ниже сезонных значений во всех возрастных группах, за исключением грудных детей. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Роспотребнадзора.

За неделю в регионе зарегистрировано 5915 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 31 случай гриппа (предыдущая неделя — 6985 и 40 случаев соответственно). Превышение средних многолетних значений заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в шести муниципальных районах. Частота госпитализации больных с симптомами гриппа и ОРВИ в медицинские организации региона снизилась на 25,7%. В стационары были госпитализированы 104 больных (предыдущая неделя — 120). В Калуге число госпитализированных уменьшилось с 85 до 59 больных (-30,6%).

Интенсивность циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ в регионе снизилась. За неделю лабораторно исследован материал от 482 больных. РНК вируса «свиного гриппа» обнаружена в восьми образцах (предыдущая неделя — 24), РНК вируса гриппа типа В — в одном (предыдущая неделя — пять), парагриппа — в одном; респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекция) — в пяти, прочих вирусов — в восьми.

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