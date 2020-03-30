Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перенесли открытие военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Работы на музейном комплексе близки к завершению. Накануне Дня Победы проведём здесь важные памятные мероприятия, в том числе запланировали церемонию предания земле останков воинов, обнаруженных нашими поисковиками. Музейный комплекс откроем 30 августа этого года — в честь 77-й годовщины освобождения Ростовской области от фашистов», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что военной-исторический комплекс «Самбекские высоты» планировалось открыть в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. Музей, расположенный в Неклиновском районе, предполагалось в ближайшее время оснастить навигацией и амфитеатром.

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