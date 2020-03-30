Берлин, , 15:14 — REGNUM За последние сутки в Германии число смертей от коронавирусной инфекции составило 120 человек. Об этом 30 марта сообщается на портале Coronavirus-Monitor.

По данным журналистов, общее число смертей в стране достигло 541 человек. Число инфицированных увеличилось почти на 7 тыс. человек и составило 62 тыс. 435 человек. Свыше 10 тыс. 500 человек излечились от инфекции.

Германия занимает третье место среди стран Евросоюза наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, в лидерах остаются Италия и Испания.

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