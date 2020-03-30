Волгоград, , 15:10 — REGNUM Власти Волгоградской области введут режим самоизоляции и закроют авиасообщение с другими регионами. Об этом 30 марта заявил губернатор области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, режим самоизоляции будет введен во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, в том числе в Волгограде и Череповце. Детали режима самоизоляции будут обсуждаться на дополнительном совещании.

Кувшинников добавил, что представители власти не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации. Однако регион готов и к такому сценарию, заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12:00 30 марта Мурманская область перешла на режим самоизоляции. Жителям региона разрешается выходить из дома в магазин, аптеку или для выгула домашних животных.

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