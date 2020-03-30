Волгоград, , 15:11 — REGNUM Анализы на коронавирус взяли у 325 учеников одной из школ города Волжский Волгоградской области. В этом учреждении обучалась девушка, у которой выявлен положительный результат на COVID-19, сообщила 30 марта журналистам глава регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

Ученица, о заболевании которой стало известно 27 марта, вернулась в Волгоград 15 марта из ОАЭ. 24 марта её с симптомами ОРВИ госпитализировали в детскую инфекционную больницу. Один день она успела провести на занятиях в школе. Теперь массово обследуют на коронавирус 325 учеников 5−11 классов этой школы.

Врачи установили все контакты заболевшего подростка, всех изолировали на 14 дней, медики ждут результатов тестов.