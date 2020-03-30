Москва, , 15:14 — REGNUM Многие российские граждане, заявившие о своём желании вернуться из-за рубежа, не могут оплатить авиабилеты с учётом текущего курса. Об этом заявили 30 марта в МИД России ТАСС.

В Министерстве иностранных дел отметили, что соотечественники давно заявили о желании вернуться, заполнили всевозможные анкеты и списки, однако препятствием для них стали коммерческие тарифы авиакомпаний. Более того, из-за нехватки денег на телефоне они могут дозвониться в колл-центры, только если находят бесплатный интернет.

Таким образом в МИД отреагировали на заявления перевозчиков, которые призвали сограждан окончательно определиться с желанием отправиться в РФ.

Читайте также: Захарова назвала срок подачи заявлений для возвращения в Россию