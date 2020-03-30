Махачкала, , 15:10 — REGNUM Медицинским работникам в Дагестане предусмотрны денежные надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства для этого выделены из резервного фонда правительства России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе минздрава республики.

«Постановлением правительства РФ за счет резервного фонда предусмотрены надбавки для медработников, оказывающих непосредственную помощь в лечении пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом, и для медработников, которые несут в связи с пандемией дополнительную нагрузку», — сказала собеседница.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 марта в Дагестане зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Еще более 20 человек госпитализированы с подозрением на заражение COVID-19.