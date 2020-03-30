Белокуриха, Алтайский край, , 15:08 — REGNUM Алтайский фотограф Виталий Джазатор на своих страницах в соцсетях рассказал, что в действительности происходило в городе-курорте Белокурихе после того, как местные власти, согласно распоряжению российского правительства, приостановили деятельность санаториев. Судя по его описанию, опубликованному в Facebook, многих людей известие о закрытии всесоюзных здравниц застало в пути, и отдыхающим было попросту некуда деваться:

«Бегство в Горный Алтай, кругом обложили. Сейчас расскажу о продолжении карантина в Белокурихе, у нас ад продолжается. <…> Сегодня все санатории и гостиницы перестали принимать гостей, вообще наглухо, даже не пускают на порог, всех разворачивают. Вчера ещё можно было заселиться кое-где. Сегодня целые драмы <…> полно людей с оплаченными путёвками, многие приехали издалека — география обширная, вся Сибирь. С 4−8 утра приходит много ночных автобусов, подтягиваются такси из аэропортов. Примерный суточный поток порядка 500 гостей. Все люди не могут попасть в санатории, просто остаются на улице, всё утро бродят по курорту, обзванивают, умоляют хоть куда-то взять, с детьми, чемоданами, инвалидами. Всё закрыто!

В администрации города вчера вечером ещё раз собрали гостиничный бизнес, всех зашугали штрафами. Утром полиция (так представляются) начала обзвон гостевых домов и квартир, надо отметить — про них ни слова в 42-м указе губернатора «О карантине», но даже их стращают, что нельзя принимать гостей! Может быть, у губернатора Томенко была только методичка на случай холеры или сибирской язвы, он ею воспользовался в Белокурихе? Идиотизм конченый. Полтысячи неприкаянных людей на улице, ни кафе, ничего, всё закрыто. Ложись и помирай. Позорище и стыдоба. Мне стыдно за город и за край.

У прибывших людей миллион проблем! Как вернуть деньги за путёвки? Большинство случаев проблемные — выходной, бухгалтерия по домам, механизма нет, денег у кого нет, желания нет и т. д. Куда людям податься? Езжайте обратно! Как обратно, если обратный билет через 2 недели? Как обратно, если деньги не вернули? Езжайте в Бийск, Барнаул, куда угодно! Мы вас не примем! Кушать хотите? А вот вам шиш с маслом! В туалет хотите? Вон кусты за углом. Замёрзли? Попрыгайте! Жесть.

Ребят, это всё к вопросу о написании законов в РФ. Они даже не анализирует, что будет после их указов через день-два, что тысячи людей будут мыкаться, что нет им помощи, что они брошены. Сколько ещё таких дней будет, как сегодня? На завтра говорят опять большой заезд ожидается, обычный для понедельника. Все останутся на улице.

И далее. Часам к 12 дня, какой-то вселенский разум вмешался в ситуацию. Начала выстраиваться схема, многие на лавочках перезнакомились, началось упорядочивание. Гости Белокурихи всем потоком направились в Горный Алтай. «Алё, такси, машину на Дубровку!». К вечеру почти не осталось молящих у Белокурихи о пощаде. Люди были спасены, найдя спасение в Горном Алтае. У меня нет данных, но это сотни людей, что рванули в Горный, что смогли найти там места, что будут отдыхать там, а не у нас в Белокурихе. Кто на такси, кто на автобусе через Бийск, но все с ненавистью к чиновникам и Белокурихе — уехали в Горный. Это день чёрного позора для нашего города.

Как в Горном принимают гостей? Я без понятия. Но пока туда можно прорваться, есть свободные места, есть турбазы, что принимают людей. Видимо, их власти не так сильно пугали и прессовали бизнес, как у нас…»

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса в Алтайском крае ввели 18 марта. А 27 марта губернатор региона Виктор Томенко внёс в свой указ поправки, согласно которым в регионе на период с 28 марта по 1 июня 2020 года приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в городе-курорте федерального значения Белокурихе, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Накануне, 29 марта, стало известно о первом заболевшем коронавирусной инфекцией.

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Жители соседней Республики Алтай тоже не рады гостям в разгар эпидемии. Ранее сообщалось, что посещая в Турочакский и Чемальский районы, туристы очистили полки местных магазинов. Депутат Госдумы Радион Букачаков и вовсе заявил, что все туристические поездки на Алтай надо срочно прекращать и вводить ограничения на въезд.

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