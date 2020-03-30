Чебоксары, , 15:07 — REGNUM В Чувашии установили всех пассажиров поезда Москва — Чебоксары, которые ехали в одном вагоне с заразившейся коронавирусом жительницей Марий Эл. Об этом сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии.

«29 марта власти Марий Эл подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Йошкар-Оле. Одна из пациенток возвращалась в республику на поезде Москва — Чебоксары», — говорится в сообщении.

В минздраве отмечают, что совместно с управлением Роспотребнадзора и полицией выявлены пассажиры вагона, в котором ехала жительница Марий Эл — всего вместе с проводниками и начальником поезда 42 человека. Все они взяты под медицинское наблюдение, проводится обследование на наличие новой коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом — это женщины в возрасте 26 и 38 лет. Одна из них работала в аэропорту Москвы, прибыла в республику поездом из Москвы. В отношении способа заражения второй госпитализированной проводится эпидемическое расследование.

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Напомним, в Чебоксарах 27 марта с подозрением на коронавирус госпитализирован пассажир поезда, прибывший из-за рубежа. Тесты не подтвердили наличие у него коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 марта в Чувашии выдано более 1,3 тыс. постановлений об изоляции. В ходе проверок установлены семь человек, нарушивших режим, принудительно отправлены в изоляцию три человека. Коронавирус выявлен у одного человека.