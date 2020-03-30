Ярославль, 30 марта 2020, 15:06 — REGNUM В Ярославской области отменен весенний сезон охоты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Сезон должен был начаться с 11 апреля. Но власти решили, что охотники могут стать распространителями инфекции.
Патрулирование в охотничьих угодьях продолжается в усиленном режиме. Работают 17 антибраконьерских групп, организовано взаимодействие с УМВД области, в рейдах участвуют более 200 производственных инспекторов и общественных помощников.