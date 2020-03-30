Москва, , 15:05 — REGNUM Максимум 5% людей, заражённых коронавирусом, нуждаются в какой-то серьёзной терапии, считает председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв. Об этом он заявил 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«По тем данным, которые есть, примерно 80% людей, заражённых коронавирусом, не выявляется вообще. У нас, может быть, есть и 80 тыс., и 100 тыс. заражённых. Другой вопрос, какой процент заражённых болеет тяжело, относительно тяжело. В настоящее время порядка 2−3%, максимум 5% людей нуждаются в какой-то серьёзной терапии. Остальные могут просто находиться под наблюдением. Может быть, под стационарным или на дому», — сказал Воробьёв.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва остаётся антилидером среди регионов по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

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