Москва, 30 марта 2020, 15:05 — REGNUM Максимум 5% людей, заражённых коронавирусом, нуждаются в какой-то серьёзной терапии, считает председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв. Об этом он заявил 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва остаётся антилидером среди регионов по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
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