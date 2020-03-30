Красногорск, , 15:04 — REGNUM На портале правительства Подмосковья появилось пояснение режима работы объектов здравоохранения, торговли и досуга на время действия мер по профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, в поликлиниках Московской области отменили плановые диспансеризации. Также в случае недомогания жителям им рекомендовано воспользоваться вызовом врача на дом. Стоматологические кабинеты региона принимают пациентов только для оказания неотложной помощи.

Общественный транспорт Подмосковья на время действия режима самоизоляции (по 5 апреля 2020 года) работает по воскресному расписанию. Действие льгот на проезд для студентов, школьников и пенсионеров приостановлено до 14 апреля.

Также в регионе закрыты почти все торговые точки за исключением продуктовых магазинов, магазинов по продаже товаров первой необходимости, аптек, салонов связи и заправок. При этом ограничения не распространяются на доставку товаров на дом.

Приостановлена работа кафе, баров, ресторанов и закусочных. Некоторые заведения общепита предлагают оформить доставку или забрать блюда на вынос, не заходя в помещение.

Работа МФЦ Московской области полностью приостановлена на период с 30 марта по 3 апреля. С 4 апреля прием граждан возобновят, но услуги предоставляются только по предварительной записи. Пожилые жители могут вызвать сотрудника МФЦ на дом.

Все спортивные объекты региона, включая фитнес-центры, аквапарки и детские секции, закрыты. Также не работают бани, душевые и бассейны. До 10 апреля в регионе запрещено проведение массовых мероприятий, включая спортивные соревнования. Жителям предлагают продолжить тренировки в режиме онлайн, воспользовавшись предложениями на портале «Живу спортом». Кроме того приостановлены занятия в клубах по программе для пожилых людей «Активное долголетие».

В Московской области действует запрет на отправление религиозного культа. Жителям рекомендуют воздержаться от посещения храмов, церквей, мечетей, синагог и мест паломничества. Также закрыты театры, библиотеки, игровые клубы, дискотеки, кинотеатры и выставки. Многие досуговые учреждения подготовили для жителей виртуальные программы.

Объекты бьюти-индустрии региона не принимают посетителей до окончания действия режима карантина. Закрыты салоны красоты, парикмахерские, сауны, солярии и спа-салоны.