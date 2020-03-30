Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM В Екатеринбурге медики испытывают нехватку средств защиты. Об этом они сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

По словам одной из медицинских сестёр, им не выдают ни респираторов, ни специальных очков для защиты глаз. Даже обычных масок не хватает. А на скорой помощи некоторым сотрудникам выдали на сутки хирургические одноразовые костюмы.

При этом некоторые из медиков в силу своей работы контактируют в том числе и с потенциальными носителями коронавируса. При этом отметим, что ранее одна из жительниц Екатеринбурга, вернувшаяся из-за рубежа и находившаяся на самоизоляции, пожаловалась в соцсетях на то, что к ней и к её ребёнку, тоже вернувшемуся с ней из-за границы, врачи пришли без должной экипировки.

«Одна сразу опустила маску, чтоб было удобно ей говорить, другая вообще без маски (дала ей свою). Руки не моют и не обрабатывают, проводят осмотры. Не могут измерить температуру (у одной градусник электронный показывал ее же температуру как 38,2)», — написала женщина. И добавила, что не чувствует себя безопасно, когда к ней домой приходят два потенциальных носителя непонятно чего.

Добавим, проблемы с экипировкой не только на Урале. Как сообщало РЕ, ранее о такой проблеме заявляли медики во Владимире.