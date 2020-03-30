Краснодар, , 14:55 — REGNUM Власти Краснодарского края ужесточают ограничительные меры для нераспространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе администрации края. По решению губернатора будут закрыты все места массового пребывания людей.

«Сейчас не время для прогулок. Выходные показали, что строительные магазины были переполнены, шквал посетителей в магазинах бытовой техники. Поэтому их тоже закрываем. Это жесткие меры, но по-другому мы никак не сможем препятствовать распространению вирус», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Работать в регионе будут только продовольтвенные магазины, аптеки, магазины с товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области с 30 марта введён полный режим самоизоляции — жителям разрешено выходить из дома только за продуктами питания, в аптеки и для выгула собак. Вслед за столичным регионом соответствующие решения приняли и в нескольких других областях.