Москва, , 14:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила приказ о распределении тест-систем для диагностики нового типа коронавируса по лабораториям России. Об этом сегодня, 30 марта, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также: В России начали производство новой тест-системы диагностики на коронавирус

Она уточнила, что документ был подготовлен по поручению координационного совета.

«Подготовлен приказ Роспотребнадзора об аккумулировании и распределении тест-систем, производимых в бюджетных учреждениях РФ, чтобы насыщать ими… лаборатории, которые проводят тестирование», — приводит ТАСС слова Поповой.

Также по теме: Тест на коронавирус в России сдали уже более четверти миллиона человек

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России общее количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 1836. Только за последние сутки, 29 марта, было выявлено 302 новых случая заболевания. При этом 212 из них — в Москве. Более 100 человек из них — это люди в возрасте 18−40 лет, 35 человек старше 65 лет. Также COVID-19 подтвердился у 17 детей.