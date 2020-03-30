Москва, , 15:01 — REGNUM Вопрос о вероятности введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса необходимо направлять правительству. Об этом заявил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, что останавливает российские власти от объявления чрезвычайного режима на всей территории страны. Эти вопросы, ответил он, стоит адресовать правительству и оперативному штабу, ответил Песков.

Он подчеркнул, что российское руководство принимает те меры, которые в текущей ситуации считаются самыми предпочтительными и эффективными.

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