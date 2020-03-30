Москва, , 14:52 — REGNUM Если бы не жёсткие меры, то РФ рисковала бы получать по 1500—2000 заражённых коронавирусом людей каждый день, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 30 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нужно объяснять народонаселению, с чем мы вообще имеем дело, — сказал он. — Мы знаем больше информации об этом вирусе. Мы знаем приблизительные модели того, как он может распространяться. Меры, которые сейчас применяются в РФ, являются превентивными. Чтобы не было передачи инфекции массовому количеству народа. Чтобы не было взрывной волны. Если бы не стали применять те меры, которые предлагает мэрия Москвы, то через пять дней мы имели бы полторы-две тысячи заражённых ежедневно. И пошла бы экспонента. То есть сейчас мы поймали тот момент, когда надо было разобщить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди новых заболевших COVID-19 в Москве только пятая часть в последнее время ездила в Европу.