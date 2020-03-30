Краснодар, , 14:49 — REGNUM 40 жителей Краснодарского края привлечены к административной ответственности за нарушение карантинного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в пресс-службе администрации края.

Пока в отношении нарушителей, которые прибыли из зарубежных поездок и две недели должны находиться дома, на самоизоляции, ограничились штрафами. Однако повторное нарушение грозит уже привлечением к уголовной ответственности.

На данный момент на домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 2892 жителя Краснодарского края.