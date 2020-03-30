Ватикан, , 14:46 — REGNUM Согласно информации посольства Индонезии в Ватикане, пять монахинь из Индонезии заразились коронавирусом в Италии, сообщает Antara.

«У пяти сестёр обнаружили COVID-19. Трое из них живут в одном монастыре, две другие монахини живут отдельно в разных местах. Все пострадавшие живут за пределами Ватикана», — заявил посол Антониус Агус Срионо.

По данным посольства, на территории Италии проживают 1620 монахов и монахинь из Индонезии.

«Религиозная деятельность проходит только в потоковом режиме, собраний нет», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Великобритании в Джакарте заявило, что страна по-прежнему открыта для всех, кто уже имеет визу или вид на жительство.

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