Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Петербуржец, вероятно, заразил двоих врачей коронавирусом, так как не ушел на самоизоляцию и скрыл от них, что побывал за границей. Об этом 30 марта сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов обвинил тех петербуржцев, что не сообщают о своем возвращении из-за рубежа и не изолируются, в безответственности. Он призвал защитить медиков.

«К сожалению, есть несознательные жители нашего города, которые обращаются в больницы и не говорят о том, что прибыли из-за границы. Во-первых, они не ушли на самоизоляцию, во-вторых, приходят в больницы и начинают лечиться», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что медицинская помощь будет оказана всем, но прибывшим из-за рубежа необходимо заранее заявлять об этом и вызывать врачей на дом.

«В шести поликлиниках есть случаи, когда по подозрению в больницу Боткина направлены граждане наши, которые не заявили о поездке. Один умудрился заразить — с подозрением, правда, пока — двух врачей. То есть заносят грязь в чистые наши стационары», — возмутился Беглов.

Он напомнил, что в случае заражения других людей из-за нарушения режима изоляции может наступить уголовная ответственность.

«Если так дело пойдет, просто заразят наших всех врачей, и что тогда будем делать? Полное безответственное отношение», — сказал губернатор.