Москва, , 14:47 — REGNUM В аэропорту «Шереметьево» в местах контроля и обслуживания нанесли разметку для соблюдения дистанции между пассажирами. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба аэропорта.

Дистанцию обозначили в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Ранее в этих же целях в «Шереметьево» закрыли два терминала.

По данным на 30 марта, в России более 1800 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по числу зараженных лидируют Москва и Московская область. Жителям этих регионов запретили выходить на улицу без острой необходимости. В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метра, за исключением поездок на такси. Чтобы обеспечить исполнение этой меры, магазинам, аптекам и любым другим организациям, в которых работают люди, необходимо нанести специальную разметку.

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