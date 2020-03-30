Астрахань, , 14:46 — REGNUM В Астраханской области предпринимателей, не выполняющие распоряжение о закрытии непродовольственных торговых точек, обещают привлечь к ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проведению в регионе профилактических мероприятий и с 29 марта начали выявлять работающие торговые точки, предприятия общепита и салоны услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена до 5 апреля. Полицейские также контролируют граждан, которым выданы предписания о самоизоляции и нахождении на карантине.

«С 29 марта только на территории областного центра выставлено 30 дополнительных нарядов сотрудников полиции, военнослужащих, добровольных народных дружин. Они должны выявлять предпринимателей, которые нарушают распоряжение губернатора, то есть не закрылись на карантин», — рассказал начальник управления МВД РФ по городу Астрахани Надыр Сафралиев.

С начала проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции посетили более 1,4 тыс. адресов. О фактах нарушения ограничений и запретов жители региона могут сообщать в территориальные органы внутренних дел.

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