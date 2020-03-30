Астрахань, 30 марта 2020, 14:46 — REGNUM В Астраханской области предпринимателей, не выполняющие распоряжение о закрытии непродовольственных торговых точек, обещают привлечь к ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Сотрудники правоохранительных органов приступили к проведению в регионе профилактических мероприятий и с 29 марта начали выявлять работающие торговые точки, предприятия общепита и салоны услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена до 5 апреля. Полицейские также контролируют граждан, которым выданы предписания о самоизоляции и нахождении на карантине.
С начала проведения профилактических мероприятий сотрудники полиции посетили более 1,4 тыс. адресов. О фактах нарушения ограничений и запретов жители региона могут сообщать в территориальные органы внутренних дел.
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