30 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Известие о кончине в результате заражения новым коронавирусом популярнейшего в Японии артиста-комика 70-летнего Кэн Симура заставило японцев еще острее ощутить серьезность обрушившейся на человечество напасти. Хотелось бы верить, что эта печальная весть заставит-таки поразительно беспечных жителей этой страны понять всю степень опасности и необходимость следовать распоряжениям правительства о самоизоляции.

Анатолий Кошкин, , 14:45 — REGNUM Известие о кончине в результате заражения новым коронавирусом популярнейшего в Японии артиста-комика 70-летнего Кэн Симура заставило японцев еще острее ощутить серьезность обрушившейся на человечество напасти. Хотелось бы верить, что эта печальная весть заставит-таки поразительно беспечных жителей этой страны понять всю степень опасности и необходимость следовать распоряжениям правительства о самоизоляции и прекратить выходить толпами на «ханами» — любование цветущей сакурой и продолжать посещать переполненные питейные заведения. Хотя, к сожалению, оказывается, немало безалаберно относящихся к своему и здоровью своих детей людей и у нас. Трудно было поверить кадрам теленовостей о пикниках с шашлыками целыми семьями в Москве и Подмосковье в прошедшие выходные.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопреки стенаниям то ли «либералов», то ли вообще не имеющим названия безответственных людей, власти российских городов и районов должны, как это практикуется в Китае, не затягивая, уже сейчас вводить режим чрезвычайной ситуации. И не на словах, а на деле строжайшим образом наказывать тех, кто проявляет преступную беспечность и в результате своего поведения подвергают смертельной опасности других людей. Ибо полумерами и уговорами убедить не желающих следовать указаниями не удается.

Понимание этого есть у японских властей, которые, не заботясь о нелепых в нынешней обстановке «правах человека», всерьез готовы к введению в стране режима чрезвычайной ситуации. Правительство Японии считает, что страна «балансирует на самом краю с точки зрения введения режима чрезвычайной ситуации». Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Токио, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

«Сейчас крайне ответственный период для того, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции. Провозглашение режима чрезвычайной ситуации окажет огромное воздействие на жизнь народа. Такое решение будет приниматься крайне осторожно с учетом мнений экспертов в различных областях», — признал официальный представитель правительства Японии. Сообщается, что при введении режима чрезвычайной ситуации не исключается введение более жестких мер типа блокады целых городов и введения принудительного запрета на выход из домов в случае резкого обострения ситуации.

После переноса Токийской Олимпиады большую озабоченность ситуацией стала открыто проявлять в публичных высказываниях губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, обратившаяся к населению Токио с настоятельной просьбой перейти на удаленные формы работы, избегать ненужных выходов из дома. Губернаторы четырех соседних с Токио префектур также попросили жителей воздержаться от любых перемещений, не вызванных острой необходимостью. «Если мы сейчас не предпримем необходимых мер, — заявила Коикэ, — то ситуация резко ухудшится. Я прошу всех о понимании и помощи».

И это при том, что Япония пока не в первой десятке списка наиболее пораженных коварным вирусом стран — здесь зарегистрировано более 2,6 тысяч зараженных, но жертв немало — 56 скончавшихся. Хотя в СМИ много «объяснений» причин ограниченного числа инфицированных японцев отсутствием у них традиций рукопожатий и объятий, а также соблюдением элементарных норм гигиены, все не так просто. Ибо невидимый враг может проявить себя в самых неожиданных и непредсказуемых ситуациях даже при соблюдении профилактических мер.

В СМИ рассказывается о вспышке COVID-19 в японской префектуре Тиба, в результате которой были заражены, по меньшей мере, 86 пациентов учреждения для людей с ограниченными возможностями. Инфекцию занесла готовившая еду для постояльцев повар, которая не знала, что инфицирована. Понятно, что избежать подобного можно только при ежедневном тестировании лиц профессий, связанных с обслуживанием и, тем более, приготовлением пищи для пациентов или клиентов.

А вот с тестированием в Японии, как сообщают, дело обстоит не без проблем. Как пишет американская газета The New York Times, японские власти не ввели у себя массовое тестирование на коронавирус, как сделала Южная Корея, чтобы изолировать и лечить людей еще до того, пока они не стали источниками распространения инфекции. Если Корея с населением около половины от населения Японии протестировала на коронавирус почти 365 000 человек, то в Японии было сделано только 25 000 соответствующих анализов. В принципе Япония располагает возможностями проводить 7500 тестов ежедневно, но на самом деле их число значительно меньше — всего от 1200 до 1300 анализов в день.

С другой стороны, следует оценить как верное решение японского правительства о полном закрытии страны для иностранцев из почти всех европейских стран, Соединённых Штатов, Китая и Республики Корея. И никакой «дискриминации» и «нарушения прав человека» здесь нет. Это вынужденная, но оправданная мера, ибо, как и в нашей стране, в большей степени, если не исключительно, заразный вирус завозят прилетающие из стран, признанных очагами инфекции. В связи с этим следует всемерно поддержать распоряжение правительства РФ о полном закрытии с 30 марта российской границы для въезда иностранцев. Да и тех обладателей российских паспортов, которые, покинув Родину ради «сладкой жизни на демократическом Западе», в страхе за свою жизнь и жизнь своих отпрысков вдруг вспомнили о своем «резервном» российском гражданстве. Пользуясь случаем, хочу поддержать ту отповедь, которую дала на днях этим людям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Находясь уже более недели на карантине, часто смотрю в окно за происходящим на улице. И, к сожалению, не вижу должного выполнения объявленных мэром и премьер-министром ограничительных мер. Больше всего удивляют мамаши, разгуливающие не во дворе близ дома, а по улицам города с колясками с малыми детьми. И никто их не останавливает…