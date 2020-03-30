Ставрополь, , 15:00 — REGNUM Хирургическая операция с применением очков дополненной реальности впервые прошла в Ставропольском крае. Современные технологии помогли ускорить выполнение аутопластики [метод восстановительной хирургии], сообщили ИА REGNUM 30 марта в управлении по информполитике правительства региона.

Операцию провели в краевой клинической больнице. Хирургическое вмешательство потребовалось пациенту, который получил травму во время футбольного матча. Использование очков дополненной реальности позволило сократить время операции почти на полчаса.

Отмечается, что уникальное программное обеспечение позволяет накладывать созданные на компьютере визуальные объекты и дополнения на существующую объективную реальность, а также выводить на экран все, что хирургу необходимо в предоперационном планировании. Прямо во время операции врач получал результаты всех исследований, снимки, данные МРТ и компьютерной томографии, которые позволяли дополнять его знания.