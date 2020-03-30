Москва, , 14:50 — REGNUM Вопрос о выдаче жителям Москвы спецразрешений на передвижения по городу в период карантина необходимо направлять столичной мэрии. Об этом заявил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили о том, каким образом горожане смогут получить спецпропуска. В Москве действует режим полного карантина, введённый в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Это вопрос к мэрии Москвы, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о создании в столице информационной системы по отслеживанию всех перемещений горожан. Таким образом власти смогут «всё жёстче контролировать эту ситуацию», пояснил он.

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